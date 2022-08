Variole du singe : le ministère de la Santé dénombre 2.171 cas en France

Alors que l'Espagne a annoncé des deux premiers décès liés à la variole du singe, et qu'une pétition réclame la mise en place d'une commission d'enquête sénatoriale, le ministre de la Santé François Braun s'est exprimé ce mardi sur l'épidémie qui touche aussi la France. Il annonce que plus de 2.000 personnes ont contracté la maladie à ce jour en France.

Plus de 2.000 cas de variole du singe recensés en France

Il y a 2.171 cas recensés de variole du singe en France, sur un peu plus de 22.000 cas recensés à travers le monde. Les chiffres ont été délivrés par le ministre de la Santé devant l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement ce mardi 2 août. Selon le ministre de la Santé, la France dispose également d'un nombre suffisant de vaccins "pour vacciner l'ensemble de la population cible, estimée à 250.000 personnes."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une tribune pour réclamer une commission d'enquête sénatoriale

L'intervention de François Braun n'a rien de fortuite. Le jour-même, dans une tribune mise en ligne chez nos confrères du Huffington Post, plusieurs personnalités du monde politique, associatif et de simples citoyens réclament une commission d'enquête sénatoriale sur les moyens de lutte mis en œuvre par le gouvernement contre l'épidémie.

Les signataires dénoncent la "lenteur extrême de mise en route de la vaccination" par le gouvernement, après plus de deux ans de crise sanitaire mondiale liée à une autre épidémie. Ils pointent également du doigt le manque de moyens, le manque de créneaux disponibles et plus largement "l’absence d’information transparente par le gouvernement sur le nombre de vaccins disponibles ou a minima qui seront mis à disposition, sur les commandes à venir, leur date de disponibilité, sur la méthodologie et l’ampleur de la campagne vaccinale et d’information."

Les symptômes de la variole du singe © Visactu - VISACTU

Parmi les signataires il y a plusieurs personnalités de premier plan du monde associatif comme Camille Spire, Présidente de AIDES, Antoine Chassagnoux, Président d’Act-Up Paris ou encore Florence Rigal, Présidente de Médecin du Monde. Du côté du monde politique, plusieurs adjoints de la mairie de Paris ont signé comme Jean-Luc Roméro (PS), ou encore David Belliard (EELV). C'est aussi le cas de Michèle Rubirola (EELV) ancienne maire de Marseille et actuelle première adjointe, ou bien de la député Danielle Simonnet (NUPES).