Variole du singe : premières vaccinations de personnes cas contact en France

Deux premières personnes, considérées comme ayant eu un contact à risque avec un malade de la variole du singe, ont été vaccinées vendredi à Paris, à l'hôpital Bichat, a expliqué la direction générale de la Santé. La France compte actuellement sept cas "avérés" de variole du singe, a indiqué mercredi la nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, précisant que le pays disposait des stocks nécessaires de vaccin contre la variole pour vacciner les cas contact.

La Haute autorité de santé recommande d'administrer le vaccin "idéalement dans les quatre jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard avec un schéma à deux doses (ou trois doses chez les sujets immunodéprimés), espacées de 28 jours".

La plupart des cas de variole du singe peu graves

L'Agence France Presse a pu échanger avec le premier vacciné qui souhaite garder l'anonymat. L'homme est âgé d'une trentaine d'années et résidant à Paris. Il précise être cas contact du premier patient confirmé en France le 20 mai. "Je l'ai vu le 14 mai dans l'après-midi dans un appartement à Paris. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette personne mais j'ai été en contact (physique) prolongé avec cette personne, pendant trois heures, dans le même espace", détaille-t-il. "Mon cas a été discuté car je n'ai pas été exposé par relations sexuelles, ce qui ne fait pas de moi un cas rouge mais plutôt orange", a-t-il expliqué.

Le virus de la variole ou "orthopoxvirose simienne" est une maladie rare originaire d'Afrique, dont on guérit en général spontanément. Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et irruptions cutanées sont les symptômes les plus courants. L'infection "se transmet principalement à l’être humain à partir de divers animaux sauvages, rongeurs ou primates par exemple", selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui étudie toutefois des cas de transmission sexuelle.