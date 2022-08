Variole du singe : un cas en Mayenne, l'ARS promet plusieurs centres de vaccination dans la région

L'Agence Régionale de Santé confirme qu'une personne en Mayenne souffre de la variole du singe et promet l'ouverture de centres de vaccination très prochainement dans la région.

En Pays de la Loire : 23 cas de variole du singe sont confirmés en Loire-Atlantique, 6 dans le Maine-et-Loire, 5 en Vendée, 1 en Mayenne et 0 en Sarthe. "La situation est très évolutive et de nouveaux cas sont confirmés chaque jour" indique l'ARS.

Le 7 juillet, la Haute autorité de santé a préconisé une vaccination préventive pour les publics à risque. Sont concernés : les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes multipartenaires, les personnes trans multipartenaires, les personnes en situation de prostitution, les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.

Vaccination bientôt en Mayenne ?

À Nantes le Centre Fédératif de prévention et de Dépistage propose la vaccination contre la variole du singe tout comme le entre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic, à Angers. Dans un communiqué l'Agence Régionale de Santé explique que "des vaccinations seront prochainement proposées dans d’autres villes de la région, permettant de vacciner 400 personnes par semaine à la fin du mois d’août". D'après nos informations, la vaccination contre la variole du singe pourrait s'effectuer au centre fédératif de prévention et de dépistage de la Mayenne, situé à l'hôpital de Laval.

L'Agence Régionale de Santé rappelle que la vaccination ne confère pas une protection immédiate. Le schéma vaccinal comporte deux doses à 28 jours d’intervalle et l’on considère qu’il faut 14 jours pour avoir une immunité.