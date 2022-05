Variole du singe : un premier cas d'infection confirmé en France

Un premier cas confirmé de variole du singe a été détecté jeudi en Ile-de-France, a annoncé vendredi la Direction générale de la Santé. Il s'agit d'un homme de 29 ans sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus, ont précisé les autorités sanitaires. Dès la suspicion de son infection, cette personne a été prise en charge puis isolée à son domicile, car elle ne présente pas de symptômes graves.

Le virus de la variole ou "orthopoxvirose simienne" est une maladie rare originaire d'Afrique, dont on guérit en général spontanément. Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et irruptions cutanées sont les symptômes les plus courants. L'infection "se transmet principalement à l’être humain à partir de divers animaux sauvages, rongeurs ou primates par exemple", selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui étudie toutefois des cas de transmission sexuelle.

Plus d'une trentaine de cas ont déjà été confirmés en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, au Canada et aux États-Unis, selon les autorités sanitaires des pays concernés.