Variole du singe - Un premier cas d’infection par le virus Monkeypox confirmé en Occitanie

Un premier cas d’infection par le virus Monkeypox, appelé également variole du singe, est confirmé en Occitanie le 24 mai 2022 par Santé Publique France et le Ministère de la santé et de la prévention. Cet homme a été pris en charge médicalement et isolé dès la suspicion de son infection, indique l'ARS avant de préciser : "A ce stade, son état de santé n’inspire aucune inquiétude." Une enquête épidémiologique est menée par les équipes de Santé Publique France et de l’ARS en lien avec le médecin traitant, afin de recenser les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient.

L'ARS Occitanie rappelle par ailleurs qu'à ce jour, "les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalé. _ En France, les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire des maladies. Compte tenu des alertes européennes en cours, une surveillance renforcée est mise en œuvre par les équipes de Santé Publique France et des messages d’informations et d’alerte sont adressés aux professionnels de sant_é".