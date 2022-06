Variole du singe : un premier cas recensé dans la région Pays de la Loire

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire annonce un premier cas confirmé de variole du singe dans la région. Le patient va bien et quatre cas contacts ont d'ores et déjà été identifiés et pris en charge également.

Dans un communiqué de presse, ce vendredi 24 juin 2022, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire indique qu'un cas de variole du singe a été détecté sur le territoire, sans toutefois préciser le département concerné. Contactée, l'ARS n'a pas souhaité en dire plus. C'est le premier cas avéré de variole du singe dans la région.

4 cas contacts

Le patient pris en charge "ne présente aucun signe de gravité. L’investigation de ses cas contacts a été réalisée et a permis d’identifier 4 personnes, qui sont aussi prises en charge, sans signe de gravité également" précise l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. La variole du singe est une maladie tropicale, observée dans les zones forestières d’Afrique du Centre et de l’Ouest et transmise par des rongeurs sauvages ou des primates.

Aucun décès en Europe

Au 23 juin, Santé Publique France a recensé 330 personnes contaminées. Il n'y a pour l'instant aucun décès à signaler. "L’infection par le virus débute le plus souvent par une fièvre, fréquemment forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie" explique l'ARS. Cette maladie guérit spontanément au bout de deux ou trois semaines.