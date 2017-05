Vaste campagne de vaccination contre la méningite dans 47 communes de Bretagne

Après deux nouveaux cas de méningite à Dinan, l'ARS Bretagne lance une grande campagne de vaccination, pour prévenir tout risque de propagation. C'est que cette maladie peut être très grave, voire mortelle.

L'ARS Bretagne, l'Agence Régionale de Santé, débute aujourd'hui une campagne exceptionnelle de vaccination contre la méningite. Deux élèves du Lycée de la Fontaine des Eaux de Dinan ont été atteints du type B, pendant les vacances de Pâques. Aujourd'hui ils vont bien. Mais l'ARS veut prévenir tout risque de propagation, en vaccinant tous les élèves de l'établissement et en étendant la campagne à 46 communes des environs. Elle ciblera les jeunes, de 11 à 19 ans, et sera relayée par les médecins généralistes.

Les explications de Pierre Guillaumot, le directeur-adjoint du département "veille et sécurité sanitaire" de l'ARS Bretagne.

Douze cas en France dont sept en Bretagne

En un an, sur les 12 cas de cette méningite de type B en France, 7 étaient en Bretagne, dont 6 dans l'Est des côtes d'Armor. Mi-décembre déjà, deux cas avaient été détectés à Broons et 600 personnes avaient reçu un traitement. Un cas avait aussi touché la commune de Taden. Plus récemment, en mars, une fillette de 4 ans est morte, mais la souche était différente, puisqu'il s'agissait d'une méningite tuberculeuse.

Les 47 communes concernées par la campagne de vaccination - ARS Bretagne

Maux de tête, vomissements, forte fièvre

Les méningites peuvent être très graves. Les symptômes sont des maux de tête, des vomissements, une forte fièvre et dans les cas plus graves, des pupuras fulminants, qui provoquent des hémorragies pouvant conduire à la mort. Si le patient est pris à temps, le traitement est souvent efficace. Mais dans les cas de purpura fulminant, le taux de mortalité peut être élevé.

D'où cette vaste vaccination lancée par l'ARS Bretagne dans 47 communes, via le réseau de médecins généralistes, de pharmaciens et d'infirmiers libéraux.

Pour tout renseignement, l'ARS a mise en place un numéro vert (0 800 35 00 17) et une boite mail de contact (ars-bretagne-infomeningo@ars.sante.fr).