Vous n'aurez bientôt plus besoin de garder dans vos armoires vos radiographies, échographies, ou autres IRM et scanners. Et surtout vous n'aurez plus à les amener au médecin lorsque vous irez en consultation chez votre généraliste. Les centres hospitaliers d'Avignon et de Cavaillon mettent en place une plateforme pour stocker et se partager toutes les images médicales des patients. Dans les prochains mois, les autres établissements de santé comme celui d'Orange et d'Apt devraient suivre. L'ensemble de ce dispositif représente un investissement de 130 000 euros pour le CHI de Cavaillon-Lauris.

Ce système de stockage des images va permettre aux médecins généralistes mais aussi aux dentistes et kinésithérapeutes de consulter directement en ligne les images médicales de leur patient. Ils pourront y a accéder grâce à un code secret et la carte vitale. Le stockage est sécurisé et illimité. Ce système facilitera également la mise en oeuvre de la télémédecine car les images seront accompagnées des commentaires des médecins type radiologues, qui ont procédé aux actes.

Pour le docteur Alain Attard, médecin généraliste à Cavaillon,et praticien à l’hôpital " ce partage des données va permettre de réaliser des consultations dans des conditions optimales pour les médecins de ville, dans les même conditions qu'à l’hôpital". C'est aussi un moyen d'éviter des actes médicaux redondants, et ça permettra à terme une réelle économie financière puisque les images ne seront plus remises aux patients. Le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris réalise en moyenne chaque année 35 000 actes d'imageries médicales, il y en aurait trois fois plus à l’hôpital d'Avignon.

Pour que les médecins libéraux s'approprient ce nouveau logiciel, l'hôpital de Cavailllon propose ce jeudi soir à partir de 19 h 30 des ateliers pratiques de démonstrations. 200 invitations ont été lancées auprès des professionnels de santé du secteur.