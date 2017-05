Vélodyssée : 1200 km à vélo pour faire connaitre la spondylarthrite

Corinne, 53 ans, est atteinte de cette maladie auto-immune depuis 2008. Elle va traverser la France à vélo en compagnie de son père, 78 ans, qui a vaincu un cancer il y a 5 ans. Départ ce vendredi de Roscoff en Bretagne, direction le Pays Basque.

La spondylarthrite : une maladie auto-immune chronique, qui touche la colonne vertébrale et les articulations par une inflammation qui provoque l’immobilisation de ces articulations. Résultat : des douleurs chroniques et un épuisement démesuré. C’est une maladie que l’on peut traiter, mais dont on ne guérit pas. 1% de la population française en est atteinte. Voilà pourquoi Corinne Durand-Milletto a décidé de se lancer dans un défi autant sportif que pédagogique baptisé "Vélodyssée".

Atteinte de la maladie depuis 2008

Orthophoniste en cessation d’activité, Corinne, 53 ans, est atteinte d'une spondylarthrite depuis 2008. Mais restée les bras croisés à se lamenter dans son village puydômois de Saint-Sandoux, ce n'est pas le genre de la maison. Très sportive depuis l'enfance, elle avait déjà parcouru 740 km à pied septembre dernier sur le chemin de St Jacques de Compostelle pour sensibiliser les personnes rencontrées à cette maladie méconnue. Elle a donc décidé de remettre ça en pédalant. Vissée sur sa tête, la casquette de présidente de l’association ACS-Auvergne, action contre les Spondylarthropathies.

Son père a guéri d'un cancer

Cette fois à vélo et avec son père Jean-Marie. Âgé de 78 ans, ce Castelpontin a guéri d'un cancer en 2011. Alors forcément, ce défi partagé sonnait comme une évidence pour Corinne et son papa. Ils s'élanceront de Roscoff en Bretagne ce vendredi matin, direction Hendaye au Pays Basque pour 1200 km d'efforts et de prévention. L'objectif de nos deux pédaleurs est de renforcer l’idée de l’apport du sport dans le combat contre la maladie.

Corinne en septembre sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle - @ Corinne Durand-Milletto

Si vous souhaitez suivre le défi "Vélodyssée" de Corinne et de son père Jean-Marie, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook "mon chemin contre la spondyl".

Si vous souhaitez aider l'association, vous devez faire vos dons à l'adresse suivante : ACS-Auvergne, 2 rue de la Fontille, 63450 St-Sandoux. Le chèque doit être libellé à l'ordre de ACS-France (reçu pour déduction fiscale). Les bénéfices seront reversés au fond de dotation pour la recherche.