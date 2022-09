Vence : Deux familles de résidents décédés portent plainte contre l'Ehpad Orpea "La Bastide des Cayrons"

Deux dépôts de plainte en l'espace de quelques jours. Les familles de deux résidents de l'Ehpad Orpea de Vence récemment décédés se tournent vers la justice pour obtenir des réponses après la mort de leur proche. Dans les deux cas, elles dénoncent des négligences et un manque de formation d'une partie du personnel.

Un patient de 77 ans tombé de son lit et hospitalisé plusieurs heures plus tard

Dans le premier cas, le fils d'une victime, un monsieur de 77 ans atteint d'Alzheimer, explique que son papa est tombé de son lit en pleine nuit. Il a été trouvé au sol blessé au visage au petit matin, a été remis au lit, et aurait souffert plusieurs heures avant d'être hospitalisé, souffrant d'une fracture de la hanche regrette son fils. Il mourra ensuite à l'hôpital, dans la foulée de l'opération. Le plaignant estime que le suivi du personnel de l'Ehpad a été très insuffisant et que son père a souffert pendant plusieurs heures alors que cela aurait pu être évité.

Un autre atteint d'une forte fièvre hospitalisé au bout de plusieurs jours et atteint d'une infection pulmonaire grave

Le second cas concerne un monsieur atteint lui aussi d'Alzheimer et âgé de 73 ans. Lui, a souffert de fortes fièvres durant six jours avant d'être hospitalisé. Durant ce délai, une infirmière de l'établissement lui aurait simplement prescrit du paracétamol puis des antibiotiques. Avant son hospitalisation soit finalement décidée, son état se dégradant dangereusement. Il décèdera quelques jours plus tard à l'hôpital d'Antives, victime d'une infection pulmonaire grave. Sa compagne regrette qu'il ait souffert pendant tant de temps et que ses demandes à elle de le voir hospitalisé plus tôt n'aient pas été écoutées.

Dans les deux cas une plainte a été déposée. La direction de l'Ehpad Orpea de Vence a adressé un courrier de réponse au fils de la première victime, reconnaissant des négligences, assurant que les employés concernés seront sanctionnée et que des formations supplémentaires vont être dispensées. Pour l'heure, cette direction n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Azur.