Vence : son chien guide d'aveugle lui a sauvé la vie

"Je lui fais entièrement confiance". Reggae, un chien guide d'aveugle et Anna, une Vençoise malvoyante depuis 10 ans sont désormais inséparables.

Anna et son chien guide Reggae sont désormais inséparables

Cette belle histoire, c'est France Bleu Azur qui vous la raconte. Anna est malvoyante et habite à Vence dans les Alpes-Maritimes. Il y a dix ans elle a perdu la vue progressivement à cause d'un glaucome. Depuis quelques semaines, elle est accompagnée par un chien guide d'aveugle : Reggae, un golden retriever couleur caramel.

Reggae est un golden retriever âgé de deux ans. Il est dressé pour être chien guide d'aveugle © Radio France - Julie Munch

Une connexion parfaite

"Il apprend très vite. Pour lui c'est un jeux. Je peux lui demander de chercher une marche ou un stop. Il connait aussi sa droite et sa gauche", explique Anna. "Quand il arrive devant une porte : si elle est ouverte il entre. Si elle est fermée il met sa truffe au niveau de la poignée pour lui indiquer où elle est", ajoute Sandie, l'éducatrice qui a dressé Reggae.

Sérénité et protection

Quand un vélo frôle Anna, Reggae ralentit. Il s'arrête, la regarde et lui a même déjà sauvé la vie. "L'autre jour un camion est arrivé, enfin je pense que c'était un camion et il m'a fait passer à côté. C'est lui qui m'a protégé", raconte Anna. Avant d'avoir Reggae elle utilisait une canne électronique mais ce chien a changé son quotidien et confie qu'elle aurait du mal à s'en passer désormais. "Je lui fais totalement confiance. Un chien c'est fidèle."