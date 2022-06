Vendée : 30 ans après le procès du sang contaminé, "des familles traumatisées à vie"

Trente ans déjà. Le 22 juin 1992 débutait "le procès de l'année", celui du scandale du sang contaminé. Parmi les victimes, Bernard Daviet, un habitant de Vouillé-les-Marais, en Vendée. Hémophile, il attrape le VIH et l'Hépatite C dans les années 80 comme plusieurs de ses frères qui en mourront.

"Sang contaminé : le procès de l'année", avait titré Ouest France dans son édition du 22 juin 1992. Trente ans ont passé depuis mais Bernard Daviet n'a rien oublié. "Ce sont des familles traumatisées à vie", lâche ce retraité de Vouillé-les-Marais, en Vendée. Hémophile A sévère, ce qui entraîne "des hémorragies spontanées fréquentes et des saignements anormaux à la suite de blessures mineures, d’une chirurgie ou d’une extraction dentaire", comme l'explique l'Association Française des Hémophiles, il a été contaminé dans les années 1980. "De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'hémophiles qui sont passés au travers", affirme l'homme qui en veut toujours aux responsables politiques et médicaux, trois décennies après l'ouverture de ce procès ultramédiatisé.

"Ca a saccagé notre vie et dans ma tête, ça n'a pas été toujours très net"

"Quatre responsables, combien de coupables ?", ainsi débute l'article édifiant de Bernard Le Solleu, journaliste à Ouest-France, qui présente les enjeux de ce procès. Quatre médecins sur le banc des inculpés. Le début d'un feuilleton judiciaire de plus d'une décennies au cours duquel plusieurs ministres et le chef du gouvernement de l'époque, Laurent Fabius, seront mis en examen. "On a tous très mal vécu cette période, confie Bernard Daviet, ancien président du comité de l'Association Française des Hémophiles dans les Pays de la Loire. Ça a été difficile de voir que les politiques n'ont pas été punis."

Ces gens là nous ont contaminé, c'est ce que je retiens 30 ans après.

Hémophiles comme Bernard Daviet, quatre de ses frères sont décédés après avoir été contaminés. "On les a vus tous partir, s'attriste Claudie, mariée à Bernard depuis 46 ans. La mère de Bernard les a vus tous partir et on se disait : il ne reste plus que nous, jusqu'à quand ?" Pendant ces années-là, Claudie a fait passer les autres avant. Pour accompagner son mari et protéger sa fille. "Ça a été très dur à vivre, lance Bernard qui vient de poser un dossier rempli de coupures de presse sur la table ronde du salon. Ça a saccagé notre vie et croyez-moi, dans ma tête, ça n'a pas été toujours très net. Quand on sait que demain, tu vas peut-être déclarer le sida et que dans six mois tu peux mourir, c'est très compliqué."

L'article publié par Ouest France, le 22 juin 1992, au premier jour du "procès de l'année". © Radio France - Florian Cazzola

Témoigner pour ne jamais oublier

Assis dans le salon de son pavillon de Vouillé-les-Marais, les fenêtres ouvertes histoire de faire courant d'air, Bernard Daviet parle aujourd'hui librement de son vécu. Mais pas trop souvent, si possible. Sa séropositivité, il ne l'a jamais caché. "Mais ça fout toujours des frissons d'en reparler car ça remue le passé avec le décès de mes frères." La tristesse, la colère, la maladie, le traitement, le septuagénaire n'élude rien. Quand il a rejoint l'Association Française des Hémophiles, c'était aussi pour poursuivre le combat, raconter son histoire et celle de tant d'autres afin de transmettre aux jeunes générations, trop jeunes pour connaître ce scandale qui a fait des milliers de victimes.

Mais la cicatrice est toujours là. Et il suffit d'un rien pour faire remonter à la surfaces ces souvenirs douloureux. Un reportage à la télévision où l'on aperçoit une des figures politiques de l'époque, un coup de fil, des dates précises.

Je me revois encore dans la cuisine et entendre quelqu'un de la famille me dire : on va tous partir, on va tous mourir - Claudie Daviet

"On vit avec mais c'est difficile. On ne pouvait que leur en vouloir." Le sentiment est partagé par son mari, 30 ans après le début de ce procès. Ouest France en parlait en ces termes : "250 hémophiles sont déjà morts du sida. Plus d'un millier d'autres sont contaminés. Leurs visages et leurs souffrances vont hanter les audiences de la 16e chambre correctionnelle de Paris qui ouvre aujourd'hui le procès de l'année, celui du sang contaminé par le virus du sida. Quatre inculpés répondent de cette tragédie." Qui aboutira à des condamnations quoiqu'il arrive insuffisantes, regrette Bernard Daviet.