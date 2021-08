Vendée : à Luçon, une 12e semaine de manifestation pour préserver les services des urgences

Mobilisés tout l'été, les habitants et les élus de Luçon et des alentours manifestent chaque vendredi depuis le 4 juin.

Depuis 12 semaines désormais, les habitants de Luçon et des communes alentour se rassemblent devant les services des urgences. En cause : la pénurie de médecins sur le territoire, qui se répercute sur les urgences et le Smur. Depuis plusieurs mois, il est compliqué d'assurer l'ouverture 24h/24 des urgences, en particulier le soir ou la nuit.

Pénurie de médecins accentuée l'été

A l'arrivée de l'été déjà, les inquiétudes sur la présence de médecins ont commencé à se faire sentir. "Il nous a été annoncé en début d'été, fin juin, qu'il il y aurait 45 000 heures qui ne seraient pas pourvues au niveau départemental. Cela faisait 45 000 heures de non-présence d'urgentistes sur les différents hôpitaux de la Vendée", insiste le maire de Luçon, Dominique Bonnin. En cause, la pénurie de médecins urgentistes en Vendée, comme ailleurs.

On a une pénurie de médecins sur la Vendée. Il manque 25 urgentistes aujourd'hui, au niveau du département.

"On a une pénurie de médecins sur la Vendée. Il manque 25 urgentistes aujourd'hui, au niveau du département", relève Dominique Bonnin, qui souligne que la situation est d'autant plus compliquée que les congés d'été des médecins viennent troubler le jeu. Résultat, certains soirs, le service des urgences à Luçon n'a pas de médecin à disposition. "Ou alors, certains soirs, on a un seul médecin pour les deux services, les urgences, et le Smur", regrette le maire de Luçon.

à lire aussi A Saint-Nazaire, le service d'accueil des urgences déjà saturé

Préserver le service public

Pas de médecin certains soirs, alors que le service des urgences de Luçon enregistre environ 15 000 actes par an ? Intenable, selon Dominique Bonnin. "On se bat parce qu'on veut une qualité de soins et que deux médecins tous les soirs, tous les jours, 24 heures sur 24, soient présents sur notre sur notre hôpital", résume l'élu. "Moi, je remercie les urgentistes et les médecins du travail qu'ils font. Mais pour autant, nous, notre démarche est de dire que c'est aux services de l'État de mettre en place effectivement des médecins, de trouver des solutions."

On n'est pas là pour faire du chiffre ou d'essayer de faire du chiffre.

"Quand on vous dit aujourd'hui, non, plutôt que d'aller à Luçon, allez dans une clinique privée, alors qu'on a quand même un service public qui est là pour ça, ce n'est pas normal, quoi" s'indigne l'élu. "On n'est pas là pour faire du chiffre ou d'essayer de faire du chiffre. Les services publics sont pas là pour ça", résume Dominique Bonnin, qui se veut toutefois rassurant. jamais il n'a été question de fermer le service, même s'il venait à être jugé non rentable. Il espère seulement que les médecins manquants en Vendée seront bientôt recrutés. A l'automne, si tout va bien.