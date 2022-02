Vendée : "On aperçoit le début de la décroissance" des malades hospitalisés pour Covid-19

Le CHD de Vendée a aujourd'hui moins de malades hospitalisés en réanimation pour Covid-19 . "On a le sentiment d'arriver à la fin du plateau. On aperçoit le début de la décroissance", explique ce mardi le docteur Philippe Fradin, président de la Commission Médicale d'Etablissement du Centre Hospitalier Départemental de Vendée. Le CHD de Vendée regroupe les hôpitaux de La-Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu. En Vendée, selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé publié le 28 janvier, 12 malades étaient hospitalisés en service de réanimation.