Coronavirus : en Vendée, des médiateurs sur le littoral cet été pour faire de la prévention

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire annonce le déploiement d'équipes de médiateurs de lutte anti-covid en Vendée entre le 20 juillet et le 27 août. L'objectif est de maintenir la vigilance contre l'épidémie et de pouvoir répondre aux questions de la population sur le covid-19.

Trois équipes de huit médiateurs, destinés à lutter contre la propagation du Covid-19, seront déployés en Vendée du 20 juillet au 27 août prochain. Ces personnels formés par l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire doivent permettre de faire de la prévention et de répondre aux interrogations autour de l'épidémie de coronavirus.

Des distributions de masques, de gel et d'autotests

Ce "Vendée Beach Tour" intervient alors que "la vigilance reste de mise", selon l'ARS. Dans le département, le variant Delta représente 77% des nouvelles contaminations, une hausse qui inquiète les autorités alors que "l'immunité collective n'est pas atteinte". Les médiateurs vont pouvoir distribuer des notices pédagogiques, des masques, du gel hydroalcoolique et des autotests.

L'ARS veut que ces médiateurs soient au plus proche du public sur le littoral pour faire face au "risque de relâchement des mesures barrières". Ces 3 équipes auront 12 étapes dans le département et toutes leurs actions seront gratuites. Ils seront positionnés dans les lieux de passage entre 16 heures et 19 heures.

Ces animations auront lieu à La Tranche-sur-Mer, Olonne-sur-Mer, Les Sables d'Olonne, Brem-sur-Mer, La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, l'Île de Noirmoutier, Bretignolles-sur-Mer, Saint-Hilaire-de-Riez, l'Aiguillon-sur-Mer et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le but est de maintenir une forme de vigilance dans une période de reprise de l'épidémie.