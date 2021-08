Vendée : l’entreprise Fleury Michon vaccine aussi la population

Une entreprise qui décide de devenir centre de vaccination… C'est Fleury Michon, en Vendée, et c'est la seule entreprise du département dans ce cas. Sur le site de Pouzauges, le service de santé au travail a reçu l'autorisation de vacciner la population du secteur, et pas seulement les salariés de l'entreprise. Plus d'un millier d'habitants ont déjà profité de cette possibilité.

"C'est une opération de santé publique" - Michel Malinet, médecin du travail chez Fleury Michon

Ca s'est fait tout naturellement, explique le médecin du travail de Fleury Michon, Michel Malinet. Les moyens sont là : un médecin, donc, six infirmiers, une secrétaire. Après les salariés, les familles des salariés ont pu se faire vacciner, alors, pourquoi ne pas continuer ? « C’était aussi une demande de l’ARS. Vacciner au moins 20% de personnes extérieures à l’entreprise, moyennant quoi on avait autant de doses que l’on voulait, et c’est ce qui s’est passé ».

Une salle d'attente presque comme les autres © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Résultat, ce centre pas comme les autres peut vacciner plus de 200 personnes par jour, à raison de deux jours par semaine. Intéressant, d'autant plus qu'il n'y a pas de centre de vaccination à Pouzauges. Les habitants doivent aller aux Herbiers, voire plus loin. Autant dire qu'ils apprécient ce service. C’est le cas de Mickael : « on a essayé les centres de vaccination classiques, mais pour trouver de la place en Vendée, il faut aller loin ! »

A ce jour, le service de santé au travail en est à environ 4.000 vaccinations, dont 30% pour des personnes extérieures à l'entreprise. Et ça va continuer, parce que la grosse tendance, c'est l'afflux des jeunes de 12 à 17 ans. Le centre de vaccination de Fleury Michon devrait fonctionner encore au moins jusqu'à la fin de l'année.