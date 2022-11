Vendée : l'université de la Roche-sur-Yon met l'accent sur les énergies durables

Une chaire consacrée à "l'énergie durable" c'est une manière de montrer que l'université s'adapte aussi à l'air du temps ?

Effectivement et l'actualité en ce moment, renforce notre choix. À La Roche-sur-Yon en Vendée, on avait déjà cette idée de chaire depuis quelques années et ça faisait déjà suite à des premiers projets d'innovation, de réflexion autour de l'énergie et de la préparation du monde de demain.

Concrètement, vos étudiants sont les futurs ingénieurs qui inventeront la manière dont on gérera l'énergie dans le futur ?

Des ingénieurs, oui, mais pas uniquement. Et c'est un peu l'idée, effectivement, de les préparer, de préparer cette future génération. Il y a quelques challenges, mais des challenges positifs. Et puis, il faut apprendre à se servir de ces ces nouvelles énergies, ces nouvelles façons de fonctionner. On pourrait croire parfois au quotidien que tout fonctionne automatiquement et que tout est déjà fait, mais c'est loin d'être le cas. Si on prend l'exemple de la filière hydrogène, elle n'est pas en reste en Vendée. IL y a des choses à creuser, à enseigner et à expliquer. C'est ça une chaire : il y a trois piliers en fait : la recherche, la formation et la diffusion de la vulgarisation scientifique.

Avez-vous également un regard sur tout le débat autour de l'éolien au moment où un parc en mer va être créé au large des îles vendéennes ?

Ça pourrait être des pistes de recherche, effectivement, parce que là, on parle technique. En fait, dans cette chaire on va parler de choses techniques, faire évoluer le réseau de demain, etc. Il faut que ces "nouveautés" soient acceptées et puis il faut que toutes ces choses rentrent dans notre vie quotidienne de demain. Il y avoir effectivement des débats, de la recherche axée plutôt "sociétale" on va dire, dans une chaire telle que celle ci oui.

La nouvelle génération, les 20-25 ans que vous avez comme élèves, pour eux ces questions sont incontournables ?

Oui, complètement. Difficile de faire autrement, tellement, tellement ça fait l'actualité en ce moment. Bon, ils sont déjà dans des filières où ils avaient envie de travailler sur le réseau électrique de demain, sur les énergies de demain. Ça les questionne beaucoup.

Quel regard vous portez sur la Cop 27 et sur ces conférences internationales qui se succèdent année après année ?

J'ai envie de vous répondre en deux temps quand même. Parce que mon avis personnel un peu brut, ce serait de dire que je n'en attends rien parce, qu'on va en entendre parler une semaine et puis ce sera fini. On réunit 150 personnes qui n'ont rien à voir si je caricature. Et puis il faut toutes les mettre d'accord. C'est jamais gagné d'avance. Et on n'a jamais vu finalement l'impact sur la consommation d'énergie où la sur la production de CO2 depuis des années. Mais bon, force est de constater qu'on en parle de plus en plus. Il y en a quand même des débats, un écho.