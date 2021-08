Vendée : la Garnache diffuse un nouveau clip pour trouver des médecins

Un clip de plus de six minutes pour séduire des professionnels de santé

Comment faire venir des médecins dans une commune ? A La Garnache, près de Challans, en Vendée, la mairie a trouvé la solution : elle a mis en ligne vers le mie-août une nouvelle vidéo. Une actrice professionnelle y vante sur le mode humoristique les atouts de la Garnache. Ca marche, puisque depuis une première vidéo tournée en 2018, trois médecins sont arrivés. Du coup, la mairie cherche à en recruter trois autres, ainsi que d’autres professionnels de santé.

"Parmi les critères pour venir dans une commune, il y a l'offre de santé" - François Petit, maire de La Garnache

C'est la comédienne Héloïse Mathubert qu'on entend dans ce clip, réalisé par Elisa Roblin et diffusé sur You Tube. Elle y explique que la commune va se doter d'une nouvelle maison de santé et mise pour cela sur des médecins salariés. Ils passeraient de trois à six médecins, en plus des deux généralistes en cabinet libéral. L'idée du maire, François Petit, c'est qu'il faut anticiper pour pouvoir attirer de nouveaux habitants : « on sait que dans les facteurs d’attractivité aujourd’hui, il y a un complexe sportif, par exemple, la qualité de vie, mais aussi l’offre de santé ».

Bien sûr, pour la commune, tout ça a un coup, mais d'après le maire, l'équilibre est possible à long terme. La mairie perçoit le montant des consultations, ainsi que des aides de la part de la CPAM. Il ne s’agit pas d’une politique communautaire, même si, d’après François Petit, les habitants des communes proches y gagnent. Il y aurait ainsi un grand nombre habitants de Challans à venir consulter à La Garnache…

Le Docteur Daphné Canezza ne regrette ps son choix © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Qualité de vie personnelle et professionnelle

Ce qui séduit avant tout les médecins, c'est le fait d'être salarié. Financièrement, pour eux, c'est comparable avec l’exercice en libéral, et professionnellement, c'est beaucoup plus agréable, dit le docteur Daphné Canezza, arrivée en avril dernier. Elle voulait être déchargée des tâches administratives : « après dix ans de libéral, je voulais me décharger des contraintes administratives. On est formé à la médecine, pas à être entrepreneur ou auto entrepreneur. Ici, il y a une secrétaire médicale, également salariés par la mairie, et qui gère tous ces aspect ». Mais ce médecin qui, auparavant, travaillait dans le Var, a aussi pensé à la qualité de vie. Il est vrai que la Garnache n’est qu’à une quinzaine de kilomètres de la mer, à une demi-heure de Nantes, tout en restant une commune rurale.

Depuis la mise en ligne de ce 2° clip, vers la mie-août, une dizaine de professionnels de santé ont pris contact avec la mairie.