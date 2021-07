Vendée : les cas de Covid-19 explosent sur le littoral

La Vendée est placée ce vendredi soir sous haute surveillance pour contenir l'épidémie de Covid-19 qui progresse de manière importante selon l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Le taux d'incidence s'envole sur le littoral entre Longeville-sur-Mer et Les Sables d'Olonne. Dans la communauté de communes Vendée Grand Littoral( Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer notamment), le taux atteint 99 cas pour 100.000 habitants et dans la communauté d'agglomération des Sables, il est de 181 pour 100.000 habitants.

Plus au nord, d'autres cas ont été signalés ces derniers jours à Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez. Le variant delta, plus contagieux, représente désormais dans ces secteurs 85% à 95% des nouveaux cas. L'ARS insiste donc sur le respect des gestes barrières et recommande "fortement" le port du masque dans l'espace public.

Pour l'ensemble du département de la Vendée, le taux est inférieur (45 pour 100.000 habitants) mais en nette augmentation par rapport à la semaine dernière.

Dépistages et vaccination

Une opération spéciale de dépistage est organisée samedi 17 juillet à Talmont-Saint-Hilaire. Habitants et vacanciers pourront se rendre à l'espace Biorylis entre 9 heures et 13 heures 30. Parallèlement la vaccination se poursuit avec deux centres accessibles pour les touristes et les habitants, l'un est aux Sables d'Olonne (71 rue du 8 mai 1945) et l'autre à Saint-Hilaire-de-Riez (47 rue de la Faye). Plus de 400 doses supplémentaires ont été allouées à ces deux centres. Celui de Saint-Hilaire va par ailleurs ouvrir 800 nouveaux créneaux de vaccination.