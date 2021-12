En Vendée, il est demandé aux parents de ne plus se rendre directement aux urgences pédiatriques pour ne pas engorger le service. Mesure en vigueur à partir de ce lundi soir et jusqu'à ce jeudi matin.

Vendée : les parents ne doivent plus se rendre directement aux urgences pédiatriques

Il est demandé aux parents de ne plus aller directement aux urgences pédiatriques de l'hôpital de La Roche-sur-Yon avec leurs enfants à partir de 18h ce lundi soir et jusqu'à jeudi matin, 9 heures. Cette mesure est prise pour éviter d'engorger le service qui doit faire face à l'épidémie de bronchiolite avec moins de soignants en cette période de fête. Le CHD explique dans un communiqué qu'il manque de pédiatres et qu'il a du mal à recruter de nouveaux médecins.

Les parents doivent d'abord appeler leur médecin, ou le 116-117 pour joindre le médecin de garde ou le 15 en cas d'urgence.