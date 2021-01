Vendée : les premières vaccinations dans les Ehpad commencent ce mardi

"C'est une bouée de sauvetage", raconte Isabelle, 71 ans. Cette retraitée vient de recevoir la première dose du vaccin contre le Covid-19 dans l'Ehpad Augereau du centre hospitalier départemental de Vendée.

Cette pionnière dans le département n'avait aucune inquiétude : "J'ai une totale confiance en ce vaccin. Les autorités n'auraient pas mis quelque chose de dangereux sur le marché", lance la résidente au micro de France Bleu. A coté d'elle, Monique, 88 ans, reçoit elle aussi la première piqûre : "J'ai été terrifiée par les images à la télévision des gens malades dans les hôpitaux", insiste la résidente.

Pour cette première journée de vaccination en Vendée, une cinquantaine de résidents de l'Ehpad Augereau du CHD Vendée et de la maison de retraite L'Olivier à Luçon étaient candidats. "Nous n'avons pas eu besoin de convaincre parce que, dans un premier temps, c'était des demandes. On parle des personnes qui ont des craintes, mais il y a aussi des personnes favorables", rappelle Francis Saint-Hubert, directeur général du CHD Vendée avant d'ajouter : "En revanche, ce n'est pas parce qu'ils sont demandeurs que l'on ne donne pas les informations. Il y a eu des rendez-vous avec le médecin, des explications sur les effets secondaires, etc."

Retrouver le monde d'avant

Pour ces deux candidates, l'objectif est clair, retrouvez une vie sociale semblable à l'avant crise sanitaire. "Je ne peux même pas voir ma belle-fille parce qu'elle est souffrante et que je ne veux pas prendre de risque. J'ai également des amis plus âgés que moi, et là aussi nous ne pouvons plus nous voir", regrette Monique qui approche des 90 ans.

Pour Isabelle, c'est aussi un pas vers la liberté : "Nous pourrons peut-être enlever nos masques, parce que ce n'est franchement pas agréable." Cette résidente de l'Ehpad vendéen à même convaincu son mari. "Il n'était pas vraiment partant au début mais désormais, il accepte de se faire vacciner", raconte Monique, soulagée.

Pour vacciner le plus de personnes âgées possible, la Vendée dispose actuellement d'une réserve de près de 5.000 doses avant de recevoir un réapprovisionnement dans quelques jours.