Noirmoutier : les touristes ne sont pas responsables de la flambée des cas de Covid-19, selon l’ARS

Si le taux d'incidence sur l'île de Noirmoutier est trois fois plus important, ce jeudi, par rapport au reste de la Vendée, les touristes n'en sont pas pas responsables selon l'Agence régionale de Santé. Les principaux foyers de contamination viendraient des écoliers et des collégiens. Explications.

La situation sanitaire sur l'île de Noirmoutier est scrutée de très près par les autorités. Alors que le taux d'incidence n'est "que" de 131,6 cas positifs pour 100.000 habitants en Vendée, il est pratiquement trois fois supérieur sur l'île. "C'est paradoxal, confie Pierre Blaise, le directeur du Projet régional de santé. En général, les îles peuvent mieux se protéger car elles n'ont qu'un point d'entrée". Mais là en l’occurrence, ce n'est pas le cas." Et ce ne serait pas non plus à cause des touristes, nombreux actuellement pendant les congés d'hiver.

à lire aussi Covid-19 : le nombre de variants en hausse dans la région des Pays de la Loire

Le variant britannique galope sur l'île

Pour regarder l'origine de cette flambée de l'épidémie, ces derniers jours, il faut se tourner du côté des collèges et des écoles. "Ce sont les points d'origine dans le secteur, détaille Benoît James, le directeur "crise Covid-19" auprès de l'ARS des Pays de la Loire. Et le fait qu'il y ait une part importante de variant britannique parmi les personnes testées positives explique la forte contagiosité que l'on a pu observer sur ce territoire."

L'afflux de vacanciers, extérieurs au département voire à la région, ne serait donc pas lié à l'augmentation de la courbe du taux d'incidence. Mais c'est une donnée qui reste difficile à affirmer. "On ne peut pas déterminer si ces personnes-là donnent le domicile de leur résidence principale ou de leur résidence secondaire quand elles se font tester, détaille Benoît James. C'est clair que s'il y a des touristes qui ont des résidences secondaires à Noirmoutier et qui donnent cette adresse lors du dépistage, ça comptera dans les dépistages. Mais à priori, d'après les informations que nous avons, les principaux concernés sont les habitants de Noirmoutier." Et ils sont appelés à se faire dépister lors d'une campagne qui sera menée à la salle de la Salangane, à l'Épine, mardi et mercredi prochain entre 9 heures et 17 heures.