Vendée : plusieurs salariés d'une entreprise des Essarts-en-Bocage contaminés par le Covid-19

Dans un communiqué, le préfet de Vendée et l'Agence Régionale de Santé annoncent "qu'une importante opération de dépistage a été lancée par l'ARS ce samedi 9 mai au sein de l'entreprise Arrivé aux Essarts-en-Bocage". Cette entreprise d'abattage et de découpe de volailles est connue sous la marque Maître Coq. Sur les 261 salariés testés, les résultats sont positifs pour 4 d'entre-eux. Les personnes testées positives seront isolées et bénéficieront d'un accompagnement par les autorités sanitaires.

400 autres tests lundi

Compte-tenu de la durée d'incubation du virus, le travail d'identification des sujets contacts à risque démarre ce dimanche 10 mai. Il se fait en lien avec le médecin du travail et les responsables de l'entreprise. Une deuxième série de prélèvements, autour de 400, est prévue demain, lundi 11 mai dans l'entreprise pour les personnels restant.