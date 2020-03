Vendée : trente cas suspects de coronavirus sur l'île de Noirmoutier

Trente cas suspects de coronavirus ont été recensés sur l'île de Noirmoutier (Vendée), a indiqué la communauté de communes ce vendredi. Il s'agit de malades qui présentent les symptômes, comme de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires.... Pour l'instant, les six médecins généralistes de l'île n'ont pas de difficultés à gérer la situation puisque la plupart des patients restent confinés chez eux.

Seulement 0,3% de la population

La communauté de communes veut néanmoins rassurer. Ces trente cas ne représentent que 0,3% de la population de l'île qui, hors saison, compte 10.000 habitants. Cependant, certains s'inquiètent de la présence de nombreux résidents secondaires qui sont récemment arrivés de région parisienne et d'autres départements.

"L'objectif n'est pas de remonter au patient zéro et de stigmatiser une certaine partie de la population", a assuré Noël Faucher, président de la communauté de communes et maire de Noirmoutier-en-l'Ile. Il observe une prise de conscience des occupants de l'île qui respectent de plus en plus le confinement, avec seulement une dizaine de verbalisations.