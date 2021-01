Vendée : trois personnes détectées porteuses du variant anglais de la Covid-19

Trois personnes sont porteuses en Vendée du variant anglais de la Covid-19. L’Agence régionale de santé indique qu’elles ont été informées et isolées.

Une famille en provenance d’Angleterre est venue passer des fêtes de fin d’année en Vendée. Quelques jours après, plusieurs personnes ont été identifiées positives à la COVID-19. Trois de ces personnes viennent d’être confirmées comme porteuses du variant anglais. Des investigations renforcées ont été menées afin d’identifier les chaines de contaminations et ont mis en évidence des cas de COVID-19 dans six familles ayant été en contact avec les premières personnes contaminées.

Les investigations portent sur trois chaines de transmission, avec 25 personnes contaminées (dont trois au variant anglais) et 46 personnes identifiées comme contact à risque. Elles sont informées de leur situation et ont été isolées. Aucune personne n’a présenté de forme grave et n’a été hospitalisée.