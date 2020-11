Vendée : un cluster Covid-19 détecté à l’usine Fleury Michon de Pouzauges

C’est ce qu’on appelle un cluster, dans un des sites de production de Fleury Michon, Pouzauges, en Vendée : entre le 6 novembre et le 23 novembre 2020, 29 collaborateurs sur 550 présents ont été testés positifs à la Covid-19. Mis à l’isolement, aucun d’entre eux ne présente de formes sévères de la maladie.

En concertation avec l’ARS et la médecine du travail, Fleury Michon organise le jeudi 26 novembre un protocole de dépistage sur ce site de Montifaut Jambons. L’entreprise indique que "ce dépistage vient compléter la mise en place de dispositions sanitaires strictes par Fleury Michon et évaluées fréquemment par les autorités de santé et l’inspection du travail".

Les services de l’État prendront contact directement avec les personnes testées pour délivrer les résultats et indiquer le protocole à suivre.à