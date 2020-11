Vendée : un collège fermé une semaine après la découverte de deux clusters

A Benet, en Vendée, le collège du Marais Poitevin va rester fermer pendant une semaine. Deux clusters Covid-19 ont été détectés auprès des élèves de classes de 4e et de 5e.Plusieurs cas positifs et cas contacts ont également été découverts chez de nombreux enseignants.

Un collège fermé une semaine en raison de la pandémie de Covid-19, en Vendée : plusieurs cas ont en effet été détectés au sein du collège du Marais Poitevin, à Benet. Ce jeudi, deux classes avaient été fermées durant la journée, suite à la découverte de deux clusters (présence de plus de 3 cas positifs) auprès des élèves de classes de 4e et de 5e. Ce vendredi, la découverte de cas positifs et de cas contacts chez les enseignants, a amené 25 % du corps enseignant de l’établissement à être placé en arrêt de travail. Par ailleurs, de nombreux cas contacts ont été identifiés auprès des élèves de l’ensemble des classes de l’établissement.

La préfecture, l’inspection académique et l’Agence régionale de santé (ARS) ont décidé plusieurs mesures :

-L’ensemble de la communauté enseignante ainsi que les élèves devront observer une période d’isolement d’une semaine à compter de ce vendredi.

-Cette situation entraîne la fermeture du collège pour une durée d’une semaine, jusqu’au vendredi 20 novembre inclus, la réouverture de l’établissement intervenant le lundi 23 novembre.

-Un dépistage pour l’ensemble des enseignants et des élèves du collège est d’ores et déjà organisé.