Vendée, un médecin d''EHPAD démissionne

Notre-Dame-de-Monts, France

Le docteur Marcellin Meunier, médecin-coordinateur de l'EHPAD, Les Oyats à Notre-Dame-de-Monts en Vendée, annonce qu'il démissionne. Début mai, il avait menacé de démissionner si rien n'était fait pour améliorer, l'encadrement et les conditions de vie des résidents dépendants dans sa maison de retraite. "Ma décision est prise, en concertation avec le personnel" dit le docteur Meunier, "je remettrai, aujourd'hui, symboliquement ma démission parce que rien n'a bougé, malgré l'alerte auprès de l'Agence Régionale de Santé, du Conseil départemental de Vendée et auprès du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron". Le médecin-coordinateur dénonce "une situation de maltraitance institutionnelle et de grande souffrance physique et psychologique du personnel".

Quelques milliers d'euros par établissement

Depuis l'appel lancé par le médecin, début mai, une nouvelle directrice a été nommée dans cet EHPAD des Oyats et le Conseil départemental de Vendée a décidé de proposer au vote, le 21 juin, une dotation exceptionnelle d'1,6 million d'euros pour l'ensemble des EHPAD du département. Pour le Docteur Marcellin Meunier, "Ça représente quelques milliers d'euros, par EHPAD, ce qui est tout à fait négligeable, en tous cas dans mon établissement, où il faudrait 10 a 15 personnes de plus.