Covid-19 en Vendée : un taux d'incidence multiplié par neuf chez les plus de 65 ans

Le taux d'incidence des personnes âgées de 65 ans et plus a passé, ce vendredi, la barre des 200 cas pour 100.000 habitants en Vendée, selon l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire.

L'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus gagne à nouveau l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire ainsi que la préfecture. Dans son dernier bulletin publié, ce vendredi, l'ARS fait état d'une courbe qui ne cesse de croître en Vendée. Cette énième vague touche particulièrement les personnes âgées avec un taux d'incidence qui a été multiplié par 9 en l'espace de 5 semaines. Suffisant pour que les autorités fassent une piqure de rappel sur la vaccination à destination des plus de 65 ans.

46% des personnes éligibles au rappel n'ont pas eu de troisième dose

Si le taux d'incidence dans le départemental s'établit à 93 cas pour 100.000 habitants, ce vendredi - contre 17 cas le 5 octobre dernier -, l'augmentation est surtout marquée chez les retraités de plus de 65 ans avec un taux d'incidence de 203 cas pour 100.000 habitants. "Cela se traduit malheureusement par des contaminations, des hospitalisations mais aussi par des admissions en réanimation, indique la préfecture. Pour limiter les formes graves de la maladie et le risque de transmission, il est important que les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes fragiles soient vaccinées."

Quelque 46% des Vendéens éligibles à la troisième dose ne l'ont, pour l'heure, toujours pas reçu. Alors, pour tenter de remédier à ce problème, les autorités ont eu une idée. "Il est possible de faire le vaccin contre la grippe et le rappel contre le Covid-19 en même temps", indique l'Agence régionale de santé qui rappelle que 10 centres de vaccination sont toujours ouverts dans le département.