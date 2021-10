Vendée : une campagne de l'ARS pour faciliter la vaccination Covid dans les petites communes

En Vendée, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a lancé ce mercredi un "Stop Covid Tour". Des équipes de la Croix Rouge vont aller dans les communes rurales, au plus près des populations. Le but est de proposer la vaccination aux personnes pour qui l’accès aux centres de vaccination est quelque fois difficile.

A Pouzauges, de nombreuses personnes âgées ont ainsi fait le déplacement, comme Marie-Noëlle : "On est toujours embêté pour le déplacement, C’est sûr que c’est beaucoup mieux quand on est sur place". D’autres Pouzaugeais, comme Jean-Claude, sont venus pour recevoir le 3°vaccin, et apprécient : "Les deux premières doses, ça a été laborieux d’aller aux Herbiers, et d’avoir un rendez-vous. Là, c’est quand même beaucoup plus simple".

"On fait de la vaccination sur le lieu de vie des gens, et si nécessaire, on pourra aller jusqu'aux domiciles" - Robert Chapel, responsable Covid à l'ARS de la Vendée

Mais il n'y a pas que les personnes âgées qui sont visées par cette campagne. Les médiateurs de la Croix Rouge tentent aussi de détecter et convaincre les personnes qui sont exclues du système de santé. Sylvie Sudrial est la présidente départementale de l'association : "Une de nos missions est justement de se rapprocher de tous ces publics précaires. Des personnes n’ont pas d’accès aux soins, par exemple, ou aux aides sociales. Ce sont des gens qu’on dirige vers la CPAM pour qu’ils les identifient".

Ce tour a donc commencé ce mercredi à Pouzauges. Ce jeudi, il fait étape à Vix, vendredi au Poiré-sur-Vie. Il se terminera le 23 décembre.