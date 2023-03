"Venir en groupe, ça rassure" : à Belfort, des entreprises participent à un challenge de don du sang

L'Établissement français du sang organise depuis huit ans à Belfort un challenge inter-organismes, avec des entreprises, clubs sportifs et associations du Territoire de Belfort et de Montbéliard. L'Objectif est simple pour l'EFS : inciter à venir donner en groupe, pour que ceux habitués motivent leurs collèges à faire un don de sang ou de plasma. Depuis le 7 mars et jusqu'au 1er avril, une soixantaine d'équipes se succèdent à la Maison du don de Belfort.

Motiver les collègues

Parmi ces équipes figure celle de la société Efor, société de conseil en ingénierie installée à Meroux-Moval. Ce sont Alice et Eve, habituées des dons, qui ont motivé toute l'équipe. "Je donne mon sang depuis quelques années, depuis qu'une amie a eu besoin d'une transfusion", explique Alice. "Il y a des gens qui ne sont pas forcément là-dedans, qui n'en ont jamais fait donc forcément, d'en parler au bureau, de les motiver, etc. ça les a poussés à venir", indique Eve.

Cinq collègues les ont donc accompagnées à la Maison du don. Pierre, par exemple, s'est laissé convaincre. "Je ne serai pas venu de moi-même le faire. Le fait que quelqu'un de l'équipe ait lancé l'initiative, ça m'a décidé à venir", assure celui qui donne pour la première fois.

C'est tout l'intérêt de ce challenge puisque "c'est un peu compliqué de venir faire son premier don seul et le fait de venir avec des collègues de travail, des amis, ça facilite le premier don", explique Annie Vassitch, cheffe d'équipe au sein de la Maison du don de Belfort. "Souvent, les nouveaux donneurs ont un peu peur de venir et le fait de venir en groupe, ça les rassure et ça créé un lien dans l'entreprise", abonde Ingrid Gabet, chargée d'accueil et référente de la promotion du don.

"C'est plus sympa, ça déstresse"

Faire un premier don n'est pas évident mais Pierre peut compter sur ses collègues pour détendre l'atmosphère. "On essaye de les rassurer, on fait deux, trois blagues pour les déstresser, c'est ce qui marche le mieux", confie Eve. Et cette bonne ambiance, c'est aussi plus agréable pour les soignants, comme Murielle : "Autant pour nous en tant que préleveurs que pour les donneurs, je trouve que c'est plus sympa, ça déstresse, c'est top."

Après avoir rempli le formulaire, être passé devant le médecin et avoir vérifié le taux d'hémoglobine, toutes les cases sont cochées pour Pierre, qui s'installe sur un fauteuil dans la salle de prélèvements. En dix minutes, le tour est joué, la poche de sang est remplie (entre 420 et 480 ml de sang sont prélevés par donneur).

Des prix symboliques pour un don essentiel

Une poche qui sera comptabilisée pour le challenge. "On tient les comptes et à la fin, il y aura des remises de prix, à titre honorifique pour le plus grand nombre de donneurs, le plus jeune donneur de sang mais aussi de plasma parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup rechercher en 2023", indique Ingrid Gabet.

Surtout, ces dons permettront de sauver des vies. "Un don de sang, c'est trois vies sauvées", rappelle-t-elle. "Concrètement par exemple, début mars, un jeune de 20 ans a été opéré d'une grosse tumeur au CHU de Besançon, l'opération a été difficile et il a fallu 17 poches de globules rouges, plaquettes et plasma pour pouvoir le sauver."

"Il faut toujours être vigilants"

D'autres évènements de ce type sont régulièrement organisés dans l'année, comme un challenge sportif à destination des clubs sportifs, la semaine du goût, la Journée mondiale du don du sang (le 16 juin), etc. Tous ces challenges permettent à l'EFS de mobiliser et de remplir les stocks. "Les donneurs sont présents mais il faut les solliciter régulièrement, on envoie des SMS, on fait des appels aux dons... mais le fait d'avoir des challenges régulièrement - à peu près tous les deux mois - permet d'avoir beaucoup de donneurs sur une période, d'avoir des personnes qui viennent pour leur premier don", souligne Annie Vassitch.

"Ces challenges tels que nous les proposons actuellement permettent de maintenir notre stock à un bon niveau", poursuit-elle. "En ce moment, on est dans une période qui est à peu près équilibrée mais qui est toujours sous surveillance donc il faut toujours être vigilants. La distribution a lieu tous les jours, quotidiennement donc il faut quotidiennement de nouveaux donneurs."