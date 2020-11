Vente à emporter et vente d'alcool interdites dès 22h dans six communes de l'Eurométropole de Strasbourg

Schiltigheim, Bischheim, Lingolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Hoenheim et Ostwald. Ce sont les six communes concernées par un nouvel arrêté de la préfète du Bas-Rhin, interdisant la vente à emporter et la vente de boissons alcoolisées de 22h à 6h.