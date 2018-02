24 boulevard du Montparnasse ; 75016

Une vente aux enchères d'oeuvres d'art contemporaines proposées par le galeriste Kamel Nemmour se déroule ce lundi soir. Elle est animée par l'humoriste Gad Elmaleh et organisée par la maison Christie's. Les fonds récoltés seront reversés à l'institut Imagine de recherche Imagine, situé sur le site de l'Hopital Necker, 24 boulevard du Montparnasse à Paris.

900 salariés travaillent à l'institut Imagine, dont 500 médecins consultants ou chercheurs. Sans compter les bénévoles de l'association Main dans la Main, qui accueillent et jouent avec les enfants pour les faire patienter.

Le bâtiment, construit par Jean Nouvel, a été inauguré en 2014

Cet Institut des maladies génétiques Imagine, créé en 2007, permet une interaction étroite entre les consultations, la recherche et les soins, pour arriver aux solutions diagnostiques et thérapeutiques dont ont besoin les patients enfants et adultes atteints de ces maladies.

Durant la période de 2007 à 2013 les équipes de recherche de l’Institut Imagine sont disséminées sur le campus de l’Hôpital Necker-Enfants malades, et sont regroupées à partir de début 2014 dans un bâtiment signé Jean Nouvel et Bernard Valéro sur le campus de l’Hôpital Necker-Enfants malades2.

Un vaste hall orné de plantes et parsemé de jouets accueille les enfants et leurs parents. Les étages supérieurs sont consacrés à la recherche. © Radio France - Nathalie Doménégo

A l'intérieur du vaste bâtiment de verre, un atrium, arboré, parsemé de jouets, et sur lequel donnent les balcons des étages supérieurs... Au rez-de chaussez, les enfants et leurs parents.

Mickaël Ménager, directeur de l'une des équipes de recherche à l'institut Imagine © Radio France - Nathalie Doménégo

La dotation initiale d’Imagine par les membres fondateurs (Inserm, APHP, Paris Descartes, Ville de Paris, Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, AFM Téléthon) est de 12,8 millions d’euros.

Le budget d’Imagine est de 50,6 M€, dont 35 M€ pour son fonctionnement (principalement apportés par les membres fondateurs publics, INSERM, APHP, Paris Descartes), et 15,6 M€ de « budget d’accélération » de la recherche. Le budget d’accélération permet d’attirer les meilleurs chercheurs français et internationaux, et de disposer des meilleures technologies de recherche. Sur ces 15,6 M€, 6,8 M€, soit presque la moitié, proviennent des dons.

Parmi ces dons, la très grande majorité provient des fonds collectés par les ventes aux enchères "Heroes".

L'institut de recherche Imagine est situé sur le site de l'hôpital Necker, 24 bld du Montparnasse à Paris © Radio France - Nathalie Doménégo