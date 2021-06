Véolia ouvre un centre de vaccination pour ses salariés sur son site de Sequedin

A l'intérieur, cela ressemble à un petit centre de vaccination. Deux boxes avec dans chacun d'eux une infirmière, une salle de repos après l'injection, un espace collation... Sauf qu'en temps normal, cette pièce est une salle de réunion du site Véolia de Sequedin, chargé du traitement des déchets. Depuis ce mardi matin, le site est l'un des 12 choisi par l'entreprise pour accueillir un centre de vaccination à destination des salariés volontaires de 18 à 54 ans. Il s'agit d'une première opération pilote lancée par le ministère du Travail et celui de la Santé.

Deux boxes sont prévus pour accueillir les salariés volontaires © Radio France - Florent Vautier

A Sequedin, 150 doses du vaccin Moderna vont être proposées jusqu'à mardi prochain. Un mail avait été envoyé en fin de semaine aux près de 2000 salariés de Véolia dans les Hauts-de-France, quelque soit leur statut et répartis dans les différents sites du groupe.

On espère tous revivre normalement

Sébastien, un alternant de 25 ans basé à Lille, n'a pas hésité à sauter sur l'occasion pour recevoir sa première dose : "J'ai reçu mon mail, j'ai pris rendez-vous, ça m'a pris deux minutes", explique le jeune homme. "J'ai pas eu de démarches à faire et de centre de vaccination à trouver, pour moi c'était l'idéal." Contaminé par le Covid en septembre, il est donc déjà pleinement vacciné dès la première dose : "On va pas se le cacher, on va notamment en avoir besoin pour voyager, donc autant le faire le plus tôt possible".

Les motivations de Christelle, qui travaille elle sur le site de Sequedin, sont similaires : "Ça fait un an et demi que la vie est compliquée. On ne peut pas sortir comme on veut, voir nos proches et faire des activités et on espère tous revivre normalement." Elle devra attendre la deuxième dose, prévue entre le 19 et le 23 juillet.

Pour le groupe Véolia, cette opération pilote sur la vaccination en entreprise est une opportunité à saisir : "L'idée c'est vraiment de faciliter la vie de nos salariés, qu'ils se protègent et qu'ils protègent les autres.", explique Aurélie Lapidus, directrice régionale de Véolia recyclages. "On est très heureux chez Véolia d'apporter notre pierre à l'édifice dans la lutte contre la pandémie."

Sur cette journée de mardi, une cinquantaine de salariés de Véolia sont venus se faire vacciner à Sequedin.