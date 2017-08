Une chauve-souris enragée découverte dans le Vercors drômois

C'est la première chauve-souris enragée découverte dans la Drôme depuis au moins 25 ans. On en compte chaque année une dizaine en France. La maladie est transmissible à l'homme et mortelle, il faut donc faire preuve de prudence.

Une habitante de Saint-Martin-le-Colonel, dans le Vercors, se promenait quand elle a découvert une chauve-souris, au sol. Elle l'a ramassée à l'aide d'une serviette et l'a apportée à un vétérinaire de Saint-Jean-en-Royans. Elle a trouvé l'animal début août, il a ensuite dû être envoyé à Nancy pour des analyses. Celles-ci affirment que la chauve-souris est bel et bien enragée. Cela confirme les suspicions du vétérinaire, Nicolas Goujon.

Transmissible à l'homme et mortelle

Nicolas Goujon rappelle des consignes de sécurité : ne jamais toucher une chauve-souris à main nue et contacter un vétérinaire. La maladie est transmissible par morsure ou griffure. Une fois que les symptômes de la rage sont apparus, la maladie ne peut plus être soignée. La prudence est donc de mise. Le vétérinaire et la promeneuse qui ont été en contact avec l'animal sont sous traitement anti-radique. Les animaux de compagnie sont aussi susceptibles d'être en contact avec les chauves-souris, il faut donc les vacciner contre la rage.

De rares cas en France

C'est une première dans le département de la Drôme depuis au moins 25 ans, selon les autorités vétérinaires. Certaines régions sont bien plus touchées. C'est le cas de l'Alsace, de la Bretagne et du Centre.