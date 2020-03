Vers dans du lait infantile : cinq plaintes déposées, Gallia promet des "investigations supplémentaires"

Deux familles ont déposé plainte lundi contre Danone après avoir découvert des larves dans des boîtes de lait infantile Gallia. Cinq plaintes ont été déposées au total. Selon le groupe, il est possible que la contamination ait eu lieu entre le site de production et les lieux de vente.

Le groupe agroalimentaire français Danone a lancé lundi de nouvelles "investigations" pour comprendre comment des parents ont pu découvrir des larves dans des boîtes de lait infantile Gallia. Deux familles ont porté plainte lundi à Paris et en Bretagne. Selon un décompte de RTL neuf familles au total ont rapporté avoir trouvé des vers dans du lait infantile en Ille-et-Vilaine, dans le Puy-de-Dôme et dans les Landes notamment.

"Nous demandons aux parents qui auraient constaté la présence d’une larve de nous contacter et nous retourner leurs boites car ce sont des éléments clés pour l’investigation" a indiqué Danone lundi soir. Les familles habitant le Puy-de-Dôme, les Landes et Paris ont déjà communiqué à l'entreprise le numéro du lot des boîtes concernées. Selon le groupe, deux d'entre elles sont sorties des usines de Wexford en Irlande, mais "les analyses menées jusqu’à présent sur le site de production ont écarté toute présence possible d’insecte dans les étapes de fabrication des produits" assure Danone.

Pas de contamination sur le site de production selon Danone

"Dans la chaine de production, l'ensemble de la poudre de lait n'est jamais en contact avec l'air et est conditionnée sous atmosphère protectrice où le pourcentage d'oxygène, de l'ordre de 2%, est très faible, ce qui rend impossible la survie d'un organisme vivant dans nos laits", a expliqué vendredi à l'AFP Florent Lalanne, directeur des affaires médicales du groupe agroalimentaire qui fabrique le lait infantile concerné. D'après l'entreprise, il est possible que la contamination ait eu lieu "en dehors du site de production, dans le transport, le stockage, du circuit de distribution." "Des contrôles supplémentaires des produits avant le départ de nos bases logistiques et avant mise sur le marché" vont être effectués promet Danone, qui entend renforcer le "suivi de la qualité des produits jusqu’en magasin". "Un audit complet de l’ensemble" des chaines logistiques va en outre être réalisé "par des organismes externes et indépendants."

Le groupe s'engage à partager les résultats de ces investigations avec "les parents via son service consommateur mais également sur son site et son compte Facebook Laboratoire Gallia". De son côté, l'association des familles de victimes de Lactalis, créée en 2018 quand plus de 30 nourrissons ont été atteints de salmonellose après avoir consommé un produit pour enfant fabriqué par Lactalis, a décidé "l'ouverture immédiate d'une cagnotte en ligne afin d'expertiser au plus vite une ou deux boîtes contenant les vers qui y ont été trouvés ainsi que les vers eux-mêmes".

Gallia détient quatre usines en Europe dont une en France à Steenvoorde dans le Nord.