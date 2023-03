Vers la fermeture d'un des deux services d'urgence au CHU de Bordeaux ?

Vers une nouvelle organisation dégradée des urgences du CHU de Bordeaux ? Une réunion du personnel a eu lieu avec la direction ce jeudi 9 mars, puis une autre avec les syndicats ce vendredi 10. L'ARS et le CHU ont annoncé que les urgences de Saint André et de Pellegrin fonctionnent avec 30% de personnels en moins en ce moment. Une réorganisation des services doit être officialisée cette semaine. Mais selon les syndicats, c'est une "suspension provisoire d'une des deux urgences" qui se profile, et provoque des inquiétudes. De son côté le CHU dément toute fermeture, sans préciser le scénario envisagé.

Si un service d'urgence devait fermer, l'organisation entière devrait être revue. Les syndicats s'interrogent. Quels horaires pour les soignants ? Quel roulement ? Comment gérer le nouveau flux de patients ? Alors en attendant des réponses, l'intersyndical FO-CGT a déposé un préavis de grève reconductible à partir du 21 mars pour mettre la pression à la direction. Le CHU planche sur plusieurs pistes "en prévision de la période estivale, et dans un contexte de tension sur le système de santé" pour "optimiser les ressources médicales et réorganiser l’activité en vue d’importants travaux de rénovation du service des urgences de Pellegrin" et rappelle que "la permanence des soins, les missions de recours, les activités du SAMU et celles des urgences sont systématiquement maintenues".