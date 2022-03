Vers un CHRU Metz-Thionville ? "J'ai bon espoir", répond la directrice Marie-Odile Saillard

Le CHR de Metz espère emboiter le pas d'Orléans, et à son tour devenir un Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU). Un changement de statut qui impliquerait de la recherche, de la formation et de l'enseignement en médecine. "J'ai bon espoir que les politiques prennent le relais et fassent bouger les lignes", a déclaré ce vendredi 18 mars Marie-Odile Saillard, directrice générale du CHR de Metz-Thionville, invitée de France Bleu Lorraine.

Changement de paradigme

Sur les 32 CHR de France, 30 ont déjà reçu ce label universitaire, les deux autres sont Metz-Thionville et Orléans. Ce dernier vient de recevoir la promesse du gouvernement et devrait devenir un CHRU à la rentrée prochaine. "Cela a fait l'effet d'une bombe, car universitariser, cela veut dire qu'Orléans va se doter d'une antenne de faculté de médecine", a réagit Marie-Odile Saillard, qui espère que le CHR de Metz-Thionville va suivre.

Marie-Odile Saillard, la directrice générale du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Copier

Les enjeux sont très importants. "Cela veut dire qu'on emmène l'hôpital dans une dynamique de collaboration avec l'université accrue, avec des formations médicales qui pourraient être rapprochées d'un hôpital comme le nôtre, qui couvre une population d'un million cent d'habitants. On part du constat terrible de la désertification médicale de notre territoire, on est en plein dedans, avec des difficultés à trouver des médecins dans des disciplines." L'implantation d'un pôle universitaire dans un CHR favorise également l'arrivée de futurs médecins, qui vont étudier pendant plusieurs années sur place, se socialiser et peut-être à terme s'y installer durablement.

Muscler l'offre de soins en psychiatrie

L'offre de soins en psychiatrie s'apprête à vivre une grande réorganisation en Moselle. Le département travaille à une recomposition quasi-complète de ses services. Une réunion se tient ce vendredi pour présenter le projet, avec un investissement de 90 millions d'euros dans les années qui viennent. "On part d'une situation qui est particulièrement sinistrée, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'infrastructures qui sont à reprendre avec des réorganisations profondes, avec un projet médical beaucoup plus clair, à la fois pour les patients, les professionnels de santé, les médecins en particulier, et aussi l'ensemble de la population", a commenté Marie-Odile Saillard.

"On a des équipes qui sont fatiguées, épuisées, qui n'arrivent pas à redresser la tête

Il est difficile aujourd'hui de comptabiliser le nombre de personnes concernées par des soins psychiatriques. Cela va des structures hospitalières à l'offre libéral, "qui n'est pas nécessairement comptabilisée dans le champ de la psychiatrie", précise la directrice générale du CHR de Metz-Thionville.

Pression hospitalière

La venue de la directrice générale du CHR de Metz-Thionville dans nos studios était l'occasion de prendre le pouls de l'hôpital après plus de deux ans d'épidémie. Le personnel soignant a été très sollicité et les syndicats ont alerté sur la fatigue accumulée pendant cette crise sanitaire. "On a des équipes qui sont fatiguées, épuisées, qui n'arrivent pas à redresser la tête. Nous cherchons les voies et moyens pour pouvoir effectivement leur redonner du souffle. Et moi, je crois que c'est l'occasion de les remercier vraiment. C'est très important. Et puis, peut être qu'il faut aujourd'hui que les pouvoirs publics se retournent sur un Ségur, sur lequel on a mis beaucoup, beaucoup d'argent sur la table, mais qui ne nous a pas apportés aujourd'hui, en termes statutaires, par exemple, les clés dont nous avons besoin pour faire évoluer cet hôpital public vers un avenir qui corresponde à ce que les citoyens en attende", a répondu Marie-Odile Saillard.