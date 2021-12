Un extrait de microalgue vient d'être breveté par iIremer, avec le concours de l'Université de la Rochelle, celle de Limoges et du CNRS. Ce produit entièrement naturel permettra de limiter les formes graves d'acné et de traiter les formes légères.

Vers un traitement de l'acné naturel à base de microalgues grâce à Ifremer et l'Université de La Rochelle

L'acné touche 80% des adolescents et 40% des adultes

Imaginez la scène : j'étale un peu de crème sur mon visage et j'attrape mon smartphone pour le passer devant la figure pour activer les principes actifs...

Ce geste là, les adolescents et adultes victimes d'acné parfois sévère le feront peut-être dans deux ou trois ans. Pour l'instant, un extrait de microalgue vient d'être breveté par Ifremer. Il ne reste plus qu'à trouver un industriel pour tester et le commercialiser sous forme de crême.

L'extrait permet d'éviter les formes graves d'acné

"Les composés qui sont contenus dans l'extrait vont pouvoir intéragir et éliminer les bactéries responsables de l'acné". Jean baptiste Bérard est ingénieur d'étude en biologie marine à Ifremer. Il travaille depuis deux ans avec l'université de la rochelle, celle de limoges, l'hôpital de Nantes et le CNRS à la mise au point du brevet. L'extrait de microalgue permet d'éviter les formes graves d'acné et traite l'acné légère, il limite aussi la production de sébum cette substance huileuse de la peau qui favorise l'acné. Il est déjà utilisé pour le traitement de formes de cancers.

L'université de La Rochelle a apporté son expertise sur les aspects pharmaceutiques et sa connaissance des composés. "A La Rochelle nous avons fait des analyses par spectrométrie de masse pour caractériser le contenu de l'extrait" précise Jean Baptiste Bérard, le chercheur de l'Ifremer

L'efficacité de l'extrait de microalgue a été démontrée in vitro

L'avantage de ces microalgues, c'est qu'elles se trouvent en quantité dans l'atlantique, l'espèce est tout à fait commune. "Notre composition est un extrait naturel de Skeletonema marinoi. Après une extraction à l’éthanol, la solution est simplement séchée et intégrée dans une crème ou un gel" explique le chercheur d'Ifremer. Leur efficacité a été démontrée in vitro sur 3 espèces de bactéries responsables de formes plus ou moins sévères de l’acné

L'extrait de microalgue pourrait constituer une alternative à l’utilisation d’antibiotiques ou de rétinoïdes prescrits actuellement dans le cas de formes graves, et limiter les risques de résistance aux traitements. Ces premiers résultats prometteurs devront être confirmés par des études cliniques. Reste à trouver un industriel pour effectuer ces études, développer la crème à base d'extrait de microalgues. Elle pourrait être commercialisée d'ici deux à trois ans.