Vers une forte mobilisation à Mayenne ce samedi pour la défense de l'hôpital

La réouverture de la maternité, ce vendredi 11 janvier, est saluée par les habitants, les associations et le personnel de l'hôpital. Mais ça ne change pas leur détermination à sauver le CHNM en proie à de sérieuses difficultés.

Mayenne, France

Des centaines, peut-être même des milliers de personnes sont attendues dans les rues de Mayenne ce samedi 12 janvier à partir de 10h30 à l'appel de l'association de défense de l'hôpital public, Audace 53, et des organisations syndicales pour la sauvegarde du centre hospitalier du Nord-Mayenne dont la situation financière reste fragile et dont l'avenir n'est pas totalement assuré. Pour l'occasion, le personnel hospitalier se mettra en grève.

La crise de la maternité, fermée provisoirement en fin d'année dernière par manque de médecins anesthésistes, en témoigne. Une solution a été trouvée par la direction jusqu'en février, ce qui a permis sa réouverture plus rapidement que prévu, ce vendredi 11 janvier. Un soulagement pour les usagers et les femmes enceintes qui, jusqu'à présent, avaient été réorientées vers d'autres centres, à Laval, à Alençon, à Fougères et à Flers.

