Vers une interdiction de la consommation d'alcool sur les plages bretonnes dès ce week-end ?

Alors qu'une tolérance est appliquée ce week-end pour les déplacements inter-régionaux et au delà de 10 kilomètres de son domicile, le préfet de Bretagne Emmanuel Berthier veut éviter les rassemblements sur le littoral breton. Un arrêté préfectoral est envisagé pour interdire la consommation d'alcool sur les plages et digues de la région. Il sera publié samedi 3 avril si aucun décret ne voit le jour d'ici-là au niveau national.

Plus de la moitié des patients en réanimation ont moins de 65 ans

En parallèle, des contrôles renforcés sont prévus pour faire respecter l'interdiction de rassemblements de plus de six personnes en extérieur ainsi que pour les horaires de couvre-feu. Le confinement entre en vigueur dès dimanche.

Le préfet de Bretagne Emmanuel Berthier a fait un point sur le week-end de Pâques le vendredi 2 avril. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans les hôpitaux, le pic des hospitalisations de la deuxième vague est désormais dépassé. Le profil des patients change dans les services de réanimations : plus de la moitié d'entre eux ont entre 40 et 65 ans. On compte 775 patients hospitalisés pour des cas de Covid-19, dont 114 en réanimation.

Plus de 400 cas pour 100 000 habitants chez les 16-25 ans

Les contaminations touchent principalement les plus jeunes. Les 16 à 25 ans sont les plus concernés avec un taux d'incidence qui dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants. On compte également plus de 300 cas pour 100 000 habitants auprès des moins de 15 ans, un résultat qui peut s'expliquer, en partie, par les plus de 30 000 tests salivaires réalisés dans les établissements scolaires.

La situation épidémique s'aggrave donc dans la région avec 199 cas pour 100 000 habitants, une hausse de près de 30 points en une semaine. L'Ille-et-Vilaine (284 cas pour 100 000 habitants) et les Côtes d'Armor (209) inquiètent l'Agence régionale de santé Bretagne. La métropole rennaise est particulièrement suivie avec 321 cas pour 100 000 habitants.

96% des collèges ouverts pour les enfants du personnel en première ligne

Pour soulager les professionnels de santé et tous les métiers en première ligne, les établissements scolaires vont à nouveau accueillir les enfants du personnel "indispensable à la gestion de crise". Ainsi, la moitié des écoles ainsi que 375 des 390 collèges bretons garderont leurs portes ouvertes durant les quatre semaines de confinement.