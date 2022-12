Vers une pénurie d'antibiotiques pédiatriques dans les pharmacies creusoises

C'est un bien de consommation qui commence à se transformer en denrée rare. Dans les pharmacies creusoises, les antibiotiques pédiatriques, principalement pour les enfants, deviennent en effet de plus en plus compliqués à trouver. Depuis plusieurs semaines, les livraisons se raréfient. Au point que dans l'officine de Claire-Marie Fabert à Genouillac, "on se retrouve avec une liste de commandes très maigre". Une quarantaine d'antibiotiques différents sont en effet en rupture de stock.

Le problème n'est pas uniquement creusois, il touche tout le territoire français. Fin novembre, des associations de pédiatres et d'infectiologues alertaient déjà sur une crise "imminente et majeure" . Les autorités sanitaires avaient déjà "pris acte" de la menace, sans pour autant prendre de mesures concrètes.

Pas de livraison à venir

Le syndicat des pharmaciens en Creuse tire maintenant la sonnette d'alarme. Face à la recrudescence des maladies hivernales comme la bronchiolite et la grippe, de nombreux parents risquent de se retrouver sans solution pour leurs enfants malades. "On se retrouve déjà avec des ordonnances que l'on ne peut pas honorer", appuie Claire-Marie Fabert. "On se sent impuissants, d'autant qu'on est encore qu'au début de l'hiver".

Les professionnels ne cachent pas leur inquiétude pour les mois à venir. Pour l'instant, aucun retour à la normale n'est prévu, les livraisons arrivent toujours au compte-gouttes.