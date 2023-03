Vers une suspension des accouchements à la maternité de Sedan ?

Ce vendredi 31 mars, deux anesthésistes de la maternité de Sedan partent à la retraite sans successeurs. La maternité de Sedan pourrait alors se retrouver "en rupture d'activité", selon le jargon officiel. Elle fermerait temporairement en attendant de retrouver les effectifs permettant de la faire fonctionner.

Futures mamans dans l'inconnue

Environ 25 accouchements sont programmés d'ici le 20 avril à la maternité de Sedan. Les femmes concernées ont reçu un appel, puis un courrier du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (China) la semaine dernière, les prévenant du risque de voir la maternité de Sedan interrompre son activité et les informant de la possibilité de se tourner vers les maternités de Charleville-Mézières, de Verdun ou de Libramont en Belgique.

Pour Sabrina, dont le terme est fixé au 19 mai, ce sera Charleville-Mézières à défaut de Sedan. C'est la maternité la plus proche de Mouzay, sa commune de résidence dans la Meuse. Le jour J, Jacky, son mari, aurait cinquante de minutes de route pour conduire son épouse jusqu'à la préfecture des Ardennes. "Rajouter 10 à 15 minutes de plus, quand on est pressé, ça fait long et c'est stressant", se projette Sarbina, qui craint d'accoucher sur le trajet.

Sabrina redoute aussi d'atterrir dans un service débordé, où les sages-femmes auront moins de temps à lui consacrer. "Sedan, c'est convivial", se souvient la maman qui y a mis au monde ses deux premières filles. Les femmes qui, comme Sabrina, doivent accoucher entre le 21 avril et fin mai recevront à leur tour un courrier cette semaine.

De vaines tentatives pour recruter

La campagne de communication lancée le 17 mars par l'Agence régionale de Santé et Ardenne Métropole n'a pas permis de dénicher les perles rares. L'annonce parue en pleine page dans Le Monde, Le Journal du dimanche, le Figaro et Libé promettait de baptiser une rue du nom des candidats recrutés avant le 15 avril. Un site dédié hopital-ardennes-recrute.fr est mis en ligne. La rémunération a également été considérablement augmentée. Au 24 mars, cela aura suscité deux manifestations d'intérêt.

Un anesthésiste qui travaille à l'étranger et un couple composé d'une pédiatre et d'un chirurgien digestif exerçant en Algérie ont adressé un mail au China en début de semaine dernière, sans y joindre de CV. Difficile dans ses conditions, de vérifier les diplômes, indique la direction du China. Relancés par mail, les candidats n'avaient pas donné suite vendredi.

L'employeur hospitalier doit aussi s'assurer que ces praticiens sont bien inscrits à l'Ordre des médecins. Si la condition n'est pas remplie, ces candidatures seront rejetées.

Une campagne tardive

Lancée deux semaines avant l'échéance fatidique, cette campagne de communication à plus de 100 000 euros est trop tardive, aux yeux du maire de Sedan, Didier Herbillon. Les deux anesthésistes en poste actuellement ont déjà repoussé leur date de départ à la retraite voilà plus d'un an. "Pendant ce temps-là, rien n'a été fait", s'emporte Didier Herbillon qui se dit" furieux".

"On reste raisonnablement optimiste" concernant les chances de recruter, nuance Didier Herbillon. "Il y aura peut-être une période de rupture le temps que l'on trouve les anesthésistes nécessaires", estime tout de même le maire de Sedan. Didier Herbillon a déjeuné avec le gouverneur de la province belge du Luxembourg pour tenter de trouver des renforts hors des frontières hexagonales.

Une réserve sanitaire incertaine

Faute de recrutement dans les temps, l'Agence régionale de Santé annonçait solliciter le recours à la réserve sanitaire le 27 février dernier . Le cabinet du ministre de la santé a donné son feu vert. Mais au sein du vivier de professionnels de santé volontaires et mobilisables, les anesthésistes manqueraient. Avant Sedan, d'autres établissements n'ont pas réussi à trouver des renforts.