Vesoul : l'agglomération commande 60 000 masques, soit deux par habitant

Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, l'agglomération de Vesoul a commandé 60 000 masques, l'équivalent de deux par habitant. Des masques qui sont lavables et réutilisables.

C'est le nerf de la guerre : le masque contre le coronavirus. Pour protéger ses 32 000 habitants, l'agglomération de Vesoul a lancé une grosse commande de masques : 60 000 précisément, soit deux par personne. Ces masques ont été achetés à un grossiste de Saône-et-Loire, l'un des seuls capables de livrer son stock avant le 11 mai, date annoncée pour l'instant de la fin du confinement. "C'est la ruée en ce moment, lui était sûr de pouvoir les livrer avant le 11 mai", explique le président de la Communauté d'Agglomération de Vesoul et maire de Vesoul, Alain Chrétien.

Ces masques sont en tissu, lavables à 60°C et réutilisables jusqu'à soixante fois. Il y aura différentes tailles : petite, moyenne et grande, détaille le maire. Les enfants pourront donc en porter. "On a reçu 30 000 masques la semaine dernière, l'autre moitié doit arriver la semaine prochaine", précise-t-il. Les premiers masques vont être distribués dès lundi.

Mode d'emploi et distribution

A Vesoul, la mairie va envoyer deux masques pour chaque foyer par la poste, avec un mode d'emploi sur comment le mettre. "Evidemment, ce n'est pas suffisant, les Vésuliens auront donc aussi dans l'enveloppe un bon de retrait." Avec ce bon de retrait, les habitants pourront venir chercher d'autres masques. La distribution se fera salle Parisot, du 11 au 20 mai, de 16h à 20h. Le coût de cette commande est estimé à 160 000 euros, la moitié devrait être prise en charge par l'Etat.

Les 19 autres communes pourront venir les chercher la semaine prochaine et ce sera à elles, de décider du mode de distribution.