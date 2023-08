Vesoul : une Maison des stagiaires avec un loyer à 20 euros par mois pour les étudiants soignants

La Maison des stagiaires est ouverte à Vesoul. Une jeune femme s'est installée début août dans ce logement de 80 m4, situé à proximité du Centre hospitalier. Ce projet est porté par la Communauté professionnelle territoriale de santé du bassin vésulien (CPTS), le département et la communauté d'agglomération. L'idée étant de proposer aux étudiants du secteur médical une chambre, afin d'en attirer de nouveaux et de faciliter leur recherche de logement.

"Pour moi, c'est plutôt royal, explique Suzanne, la première locataire des lieux. C'est très bien équipé. On a un salon, une salle à manger ou encore une super belle terrasse. Je tiens à le préciser. Moi-même, je n'en ai pas. Il y a une cuisine avec un lave-vaisselle", détaille la jeune femme, étudiante à Angers et en stage à la médecine du travail.

La Maison des stagiaire propose trois chambres à la location. © Radio France - Raphaël Aubry

Une salle de bain est à partager entre les trois locataires. © Radio France - Raphaël Aubry

Un demande des professionnels de santé

Le logement est loué au bailleur social Habitat 70. La CPTS a eu l'idée de ce projet il y a quelques mois, après une enquête auprès des professionnels de santé : "On s'est rendus compte qu'il y a une demande de recevoir des stagiaires dans le médical, le paramédical et d'avoir une structure pour les accueillir", explique Dominique Rossi, médecin et président de la CPTS.

Une initiative similaire existe déjà à Jussey en Haute-Saône, mais aussi dans des villes plus grandes, comme Lyon. Le loyer est fixé à 20 euros par mois, sans conditions de ressources. Il reste de la place pour le mois de septembre. "On espère aussi garder ces étudiants pour plus tard, parce que nos grosses têtes pensantes peuvent quitter le département et c'est dommage", regrette Dominique Rossi.