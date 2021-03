Vétérinaires autorisés à vacciner contre le Covid-19: "des piqures, on en fait des dizaines par jour"

Les vétérinaires et les dentistes font partie des professions qui vont pouvoir prochainement vacciner contre le Covid-19, selon un avis rendu ce vendredi 26 mars par la Haute autorité de santé (HAS), qui doit encore être entériné formellement par le gouvernement. Si les dentistes pourront vacciner le public dans leur cabinet, les vétérinaires pourront uniquement administrer les doses dans les centres de vaccination.

Pour le Dr Muriel Janin-Platel, vétérinaire à Lons-le-Saunier et vice présidente du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne-Franche-Comté, la profession est prête à participer à la campagne de vaccination. Et la jurassienne répond à ceux qui s'étonneraient de voir des vétérinaires vacciner des humains: "l'être humain reste quand même un mammifère, et sur des mammifères, les vétérinaires font des dizaines d'injections intramusculaires tous les jours, donc la technicité de l'acte en lui même ne pose aucun problème". En toute logique, des médecins seront présents dans les centres de vaccination pour réaliser l'examen clinique.

Il faudra d'abord vacciner les vétérinaires

Mais la participation des vétérinaires à la campagne de vaccination n'est pas pour tout de suite, un certain nombre de points restent à régler. A commencer par un problème de droit: "pour l'instant," souligne le Dr Janin-Platel, "les vétérinaires ne sont pas légalement considérés comme personnel de santé, nous attendons donc le décret d'application pour voir comment tout cela va être organisé". N'étant pas personnel de santé, les vétérinaires n'ont jusqu'ici pas pu avoir aux vaccins pour eux même. "Pourtant, avant de vacciner les populations, il va falloir que les vétérinaires puissent se protéger eux mêmes".

Près de 5000 vétérinaires volontaires pour participer à la campagne en France

Pour l'instant, le facteur limitant reste la faible quantité de vaccins disponibles. Pour la vice-présidente du conseil régional de l'ordre, "quand on aura des vaccins en quantité et que le facteur limitant sera les bras pour les administrer, on pourra compter sur nous pour répondre présent". Près de 5000 vétérinaires se sont inscrits dans la réserve sanitaire dès l'an dernier, au début de la crise du coronavirus. "Ils s'était portés volontaires pour apporter leur aide, ils ont été jusqu'ici assez peu sollicités et je pense qu'ils sont très désireux de participer dès qu'on leur donnera l'occasion".