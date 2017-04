Veto Access : des cabinets vétérinaires low-cost en Côte-d'Or

Deux nouveaux cabinets vétérinaires ont ouvert leurs portes ces derniers mois dans le département. L'un à Talant, l'autre à Chenôve. Ce sont des cabinets Veto Access où les consultations coûtent entre 12 et 15 € de moins que dans une clinique.

Veto Access, c'est un réseau de cabinets vétérinaires à petits prix. Une marque qui a été lancée par Jean-François Stein en Bourgogne. Deux cabinets ont ouverts ces derniers mois dans l'agglomération dijonnaise : l'un à Talant, l'autre à Chenôve.

L'objectif de ces cabinets, c'est de proposer aux clients des consultations entre 12 et 15 € moins chères que dans les cliniques. Comment faire pour réduire les coûts ? C'est très simple explique Jean-François Stein, " ici on n'a que 40m carrés, pas de personnel à l'accueil, seulement un médecin vétérinaire qui consulte. Dans une clinique vétérinaire il y a toute une logistique, du matériel coûteux pour faire des interventions, un bloc opératoire. Nous, nous nous limitons uniquement aux consultations vaccinale."

Uniquement des consultations

Pour faire simple, les cabinets Veto Access sont destinés aux animaux qui sont en bonne santé. Une consultation pour se rassurer, ou pour faire vacciner son animal de compagnie, éventuellement acheter des croquettes et c'est tout.

David Blanchot, vétérinaire et Jean-François Stein, le fondateur des cabinets Veto Acess © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Si l'animal est mal en point, le cabinet vous redirigera vers la clinique à laquelle il appartient. Le cabinet Veto Acess de Talant est relié à la clinique des Clomiers et celui de Chenôve à la clinique Eiffel. Les cliniques ont acheté la licence de marque et ce sont donc les mêmes vétérinaires qui consultent dans ces établissements.

La santé des animaux au rabais ?

Mais la santé low-cost, c'est parfois inquiétant. On a en tête le scandale des centres Dentexia. Alors y a t-il un risque ? "Non, promet Jean-François Stein, ce n'est pas du tout la même chose. Dentexia, ils voulaient développer les mêmes prestations qu'un chirurgien-dentiste, avec des anesthésies, des interventions. Alors que nous, pas du tout, on reste dans la consultation, on ne touche pas à la technicité.

Un cabinet qui sert de vitrine à la clinique

Le cabinet de Chenôve a ouvert il y a un peu plus d'un mois. L'ancien vétérinaire est parti à la retraite, et il manquait un service de proximité. David Blanchot, vétérinaire à la clinique Eiffel consulte aussi dans ce cabinet. Il reconnait que ça permet à la clinique d'attirer de nouveaux clients, mais aussi " de capter des animaux qui n'étaient plus vaccinés à cause du coût. Ca permet de les faire rentrer à nouveau dans un circuit de prévention. "

Dix cabinets Veto Acess ont déjà ouvert leurs portes. Jean-François Stein espère en ouvrir 80 d'ici trois ans.