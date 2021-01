La commune de Montbrison, dans la Loire, est prête à accueillir un centre de vaccination contre le coronavirus. C'est l'appel lancé ce lundi par son maire, Christophe Bazile, qui se double d'un appel à se faire livrer des vaccins en quantité plus importante, en direction de l'État.

"On veut vacciner nos habitants !" : Montbrison volontaire pour accueillir un centre de vaccination

Montbrison déjà sur le pied de guerre pour la vaccination

D'un point de vue logistique, Montbrison est prête à accueillir un centre de vaccination, assure son maire : "au moins cinq médecins libéraux sont prêts à donner de leur temps. Trois sites potentiels sont sur la table : l'hôpital du Forez, l'Orangerie, ou bien la salle Guy Poirieux." Ces espaces ont déjà été utilisés auparavant pour le dépistage du Covid-19.

Localement, on dit juste : amenez-nous des vaccins ! Christophe Bazile, maire de Montbrison

Reste la question du stockage du vaccin Pfizer, qui doit être conservé à -80 degrés, puis décongelé cinq jours avant la vaccination proprement dite et conservé à des températures comprises entre -2 et -8 degrés. "Cela va impliquer peut-être un système de pré-inscriptions, concède Christophe Bazile. L'approvisionnement se gère avec un congélateur assez classique. Localement, c'est possible."

Une critique de la lenteur de la vaccination

Avec cet appel, Christophe Bazile ne cache pas son agacement à l'égard de la campagne actuelle de vaccination : "Il faut accélérer, l'ouvrir à tous sans condition de classe d'âge ou de catégorie sociale. Au rythme où l'on en est, on en a encore pour deux ans. C'est trop long, et insuffisant."

Le maire de Montbrison regrette, en particulier, l'insuffisance des doses de vaccin commandées par la France. Il en rappelle les conséquences économiques très concrètes : "En ce moment, c'est un tout un pan de l'économie qui tombe : les restaurateurs, les bars, la culture, les stations de ski qui m'appellent. C'est dévastateur d'avoir la solution à un problème, et de laisser le problème perdurer."

Dans le Forez, les vaccinations ont lieu à l'EHPAD de Montbrison, pour les résidents âgés, et à l'hôpital de Feurs, selon Christophe Bazile, à destination des personnels de santé.