VIDEO - "10 à 30% des patients ont un Covid long" selon le Dr Jérome Larché

10 à 30% des personnes ayant été infecté par le coronavirus souffrent de Covid longs selon les chiffres officiels publiés par l'ARS. Le Docteur Jérome Larché, médecin à la clinique Clémentville à Montpellier, un des premiers en France à avoir pris en charge ces patients, était notre invité ce mardi.

Selon les chiffres qui viennent d'être annoncés par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, 20% des personnes ayant contracté le Covid présentent encore des symptômes 5 semaines après leur infection, et 10% 6 mois après avoir été contaminés. C'est ce qu'on appelle les Covid longs...

En Occitanie, 6 hopitaux ou cliniques viennent d'être recensés par l'ARS comme centres de référence en matière de Covid long. Et 3 d'entre eux sont dans l'Hérault: les cliniques St Jean et Clémentville à Montpellier et la clinique du parc à Castelnau le Lez....

3 autres établissements de l'Hérault sont quant à eux spécialement destinés à acceuillir des malades pour les aider à retrouver peu à peu leur autonomie: à Montpellier, le centre de rééducation neurologique Propara, le centre hospitalier Paul Coste Floret à Lamalou les bains, et la clinique du Pic St Loup à St Clément de Rivière.

Pour l'Hérault, l'ARS a egalement mis en place un numéro dédié pour les patients, et les professionnels de santé. C'est le 04 11 93 25 34