VIDEO -" Si j'avais été plus sérieuse dans le dépistage, j'aurais pu éviter une mutilation aussi importante"

Face au cancer, pas question de baisser la garde et de négliger les dépistages. C'est malheureusement ce qu'il s'est passé l'an dernier à cause de l'épidémie de Covid. Et c'est le nouveau combat politique et personnel de la députée UDI du Lochois, Sophie Auconie opérée pour un cancer des deux seins.

Ne rien cacher, bien au contraire. Sophie Auconie a voulu médiatiser son combat face au cancer. Témoigner et surtout alerter. Face à cette maladie, il ne faut rien négliger et ne pas oublier de se faire dépister régulièrement. Car plus tôt le cancer est diagnostiqué, plus grandes seront les chances de guérison.

La députée UDI du Lochois et de la troisième circonscription d'Indre-et-Loire était l'invitée ce jeudi de France Bleu Touraine :

"Alors que je n'avais pas été très raisonnable en terme de dépistage et de surveillance, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein pour lequel j'ai eu une ablation des deux glandes mammaires. Et je veux faire aujourd'hui de la lutte contre le cancer, pour le dépistage et la prévention un nouveau combat.

Je ne sais pas si j'aurais pu éviter la maladie mais j'aurais pu peut-être éviter de subir un geste aussi invasif, une mutilation aussi importante, si j'avais fait comme on me le demandait une mammographie régulièrement. J'ai des antécédents familiaux qui auraient nécessité que je sois beaucoup _plus sérieuse dans la prévention et dans le dépistage_. Ce que je n'ai pas fait et que je regrette aujourd'hui.

C'est une maladie difficile à vivre, c'est une mutilation, c'est la féminité, c'est la maternité. Mais en même temps, si on regarde les choses avec un peu plus de hauteur, ça m'a donné un nouvel axe à ma vie. Et c'est le côté positif que je vais en tirer".

Les déprogrammations massives d'opération, une bombe à retardement

"Pour moi, et cela a fait l'objet d'une question à l'assemblée nationale au ministre de la santé, il est très inquiétant de voir le nombre de déprogrammations. Des décisions souvent prises par l'administration sans prendre toujours l'avis du médical. Ajoutez à cela les hommes et les femmes qui n'osent pas aller se faire dépister de crainte d'attraper le virus dans les lieux de surveillance médicale.

Cela représente l'an dernier 23% de cancers qui n'ont pas été diagnostiqués alors qu'ils auraient dû l'être en temps normal. C'est extrêmement grave. Pour moi, il s'agit de la prochaine crise sanitaire".